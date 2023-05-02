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НовостиПроисшествия2 мая 2023 6:43

В Новомосковском баре росгвардейцы задержали буйного посетителя

Мужчина вел себя агрессивно и громко ругался матом
Игорь КОПЫТОВ
В Новомосковском баре росгвардейцы задержали буйного посетителя

В Новомосковском баре росгвардейцы задержали буйного посетителя

Фото: материалы пресс-служб

Наряд группы задержания Росгвардии выслали после получения сигнала «тревога» из охраняемого бара на улице Комсомольской в Новомосковске.

На месте происшествия выяснилось, что между работником заведения и одним из посетителей произошел словесный конфликт. Мужчина начал вести себя агрессивно, громко ругаться матом и всячески мешать работе бара. При этом на замечания дебошир не реагировал.

Росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении дабошира составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".