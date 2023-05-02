В Новомосковском баре росгвардейцы задержали буйного посетителя Фото: материалы пресс-служб

Наряд группы задержания Росгвардии выслали после получения сигнала «тревога» из охраняемого бара на улице Комсомольской в Новомосковске.

На месте происшествия выяснилось, что между работником заведения и одним из посетителей произошел словесный конфликт. Мужчина начал вести себя агрессивно, громко ругаться матом и всячески мешать работе бара. При этом на замечания дебошир не реагировал.

Росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении дабошира составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".