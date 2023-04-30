Дом купца Платонова на проспекте Ленина в Туле признали объектом культурного наследия Фото: соцсети

Дом купца Платонова на проспекте Ленина в Туле внесли в реестр объектов культурного наследия. Основанием для этого является время постройки здания, авторство, связь с личностью человека, оставившего свой след в истории или знаменательным историческим событием, градостроительное и ансамблевое значение, визуальная связь с исторической застройкой, сохранность фасада и внутренних помещений, архитектурная художественная ценность.

Здание построено в конце XIX - начале XX века. В 1902 году сыновья купца Константин и Владимир открыли в нем торговый дом.

Теперь статус ОКН защищает постройку от сноса и нецелевого назначения.