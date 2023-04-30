Угрожавшего мужчине ножницами и отобравшими у него 3 тысячи рублей и телефон туляка осудят за разбой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть с заявлением обратился 24-летний туляк, пояснивший, что возле дома № 30 на Одоевском шоссе неизвестный, угрожая маникюрными ножницами, отобрал у него 3 тысячи рублей и телефон.

Спустя некоторое время экипажем патрульно-постовой службы был замечен подходящий под описание молодой человек, которого задержали. Ранее судимый 25-летний местный житель уже сознался в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой».