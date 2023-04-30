Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 апреля 2023 11:31

Молодая воровка угнала в Пролетарском округе Тулы автомобиль

На этот раз ей тоже не повезло – полицейские быстро вычислили угонщицу
Игорь КОПЫТОВ
Молодая воровка угнала в Пролетарском округе Тулы автомобиль

Молодая воровка угнала в Пролетарском округе Тулы автомобиль

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть Криволученского отдела полиции обратился 39-летний житель Пролетарского округа и рассказал, что около 5 часов утра угнали его Kia Sportage 2007 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле дома № 38 на улице Металлургов.

Правоохранители выяснили, что машину угнала нигде не работающая и ранее судимая за кражи 21-летняя жительница Заречья. Девушку задержали, а машину нашли и вернули владельцу

Сейчас против угонщицы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ.