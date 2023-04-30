Пасмурно и дождливо: прогноз погоды в Туле на 30 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Холодный атмосферный фронт, пришедший в Тульскую область под конец недели принес с собой обильные осадки. Так, 30 апреля в течение всего дня ожидаются временами небольшие дожди.

Столбики термометров поднимутся максимум до +10 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 4,8 - 6 метров в секунду. Атмосферное давление 742 мм рт. ст при влажности до 91%.

УФ-индекс низкий, магнитное поле — неустойчивое.

К ночи похолодает до +5 градусов. Ветер сменится на северо-западный. По-прежнему возможны небольшие осадки.