Посетитель одного из национальных кафе в Туле заразился кишечной инфекцией Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле зарегистрировали случай заражения кишечной инфекций после посещения кафе «Душа грузинской кухни» в ТЦ «Парадиз». Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование , и в результате были выявлены нарушения требований для организаций общественного питания, снято с реализации 38,1 кг пищевой продукции без маркировки.

А вот исследованные пробы готовых блюд соответствовали требованиям безопасности.

Тем не менее, отношении владельца кафе вручено предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.