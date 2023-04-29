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НовостиОбщество29 апреля 2023 14:22

Посетитель одного из национальных кафе в Туле заразился кишечной инфекцией

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора
Игорь КОПЫТОВ
Посетитель одного из национальных кафе в Туле заразился кишечной инфекцией

Посетитель одного из национальных кафе в Туле заразился кишечной инфекцией

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле зарегистрировали случай заражения кишечной инфекций после посещения кафе «Душа грузинской кухни» в ТЦ «Парадиз». Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование , и в результате были выявлены нарушения требований для организаций общественного питания, снято с реализации 38,1 кг пищевой продукции без маркировки.

А вот исследованные пробы готовых блюд соответствовали требованиям безопасности.

Тем не менее, отношении владельца кафе вручено предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.