Заместитель главы администрации города Тулы Владимир Полозов покинул свой пост Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Владимир Полозов покинул должность заместителя главы администрации Тулы, которую он занимал с мая 2021 года и отвечал за градостроительную политику и развитие городских проектов.

Ранее выпускник Украинской национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого работал в органах прокуратуры и федеральных ведомствах. Перед переходом в тульскую горадминистрацию занимал должность заместителя начальника филиала по безопасности ФГБУ «Канал имени Москвы».