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НовостиОбщество29 апреля 2023 11:30

Заместитель главы администрации города Тулы Владимир Полозов покинул свой пост

Подробности отставки пока неизвестны
Игорь КОПЫТОВ
Заместитель главы администрации города Тулы Владимир Полозов покинул свой пост

Заместитель главы администрации города Тулы Владимир Полозов покинул свой пост

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Владимир Полозов покинул должность заместителя главы администрации Тулы, которую он занимал с мая 2021 года и отвечал за градостроительную политику и развитие городских проектов.

Ранее выпускник Украинской национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого работал в органах прокуратуры и федеральных ведомствах. Перед переходом в тульскую горадминистрацию занимал должность заместителя начальника филиала по безопасности ФГБУ «Канал имени Москвы».