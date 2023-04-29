В Донском Тульской области росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении на троих мужчин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о нападении неизвестного на троих мужчин с ножом утром 27 апреля возле дома № 126г по ул. Октябрьской в Донском Тульской области.

Росгвардейцы на месте происшествия вызвали скорую помощь для пострадавших и приступили к поиску подозреваемого. Они нашли мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, возле дома на улице Садовой и задержали его. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

По предварительной информации, причиной инцидента стал давний конфликт между мужчинами на почве личной неприязни.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.