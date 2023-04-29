Резкое похолодание в Туле может привести к выпадению снега Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Центральной России установился холодный атмосферный фронт, который принес с собой холод и обильные осадки. В ночные часы в выходные можно ожидать даже заморозки и мокрый снег. Общее количество осадков может составить 23–28 мм, или 60–75% от всего объёма второго месяца весны.

Так, в субботу, 29 апреля днем столбики термометров поднимутся до +12 градусов при пасмурном небе. Ветер северо-восточный со скоростью 3 — 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 мм рт. ст при влажности до 81%.

УФ-индекс средний, магнитное поле — неустойчивое.

К ночи похолодает до +3 градусов. Возможны осадки.