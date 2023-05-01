На грядущей неделе в Туле пройдут репетиции Парада Победы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Репетиции парада, приуроченного к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдут в Туле 3, 5 и 7 мая.

3 и 5 мая вводятся следующие ограничения: запрещена остановка и стоянка и ограничено движение всех видов транспортных средств с 17:00 до 22:00 – на площади Ленина, по ул. Менделеевской, с 20:00 до 22:00 – по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, и далее по маршруту следования военной техники: по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской, а также по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Льва Толстого, по ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Льва Толстого и по ул. Советской (кроме городского общественного транспорта).

7 мая те же ограничения будут действовать с 6:00 до 13:00 - на площади Ленина, по ул. Менделеевской; с 10:00 до 13:00 – по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской и далее по маршруту следования военной техники, как и двумя днями ранее.