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НовостиОбщество1 мая 2023 12:00

Туляков приглашают познакомиться поближе с незаметными соседями по квартире

В здании на улице Октябрьской проходит выставка «Под крышей дома твоего»
Игорь КОПЫТОВ
Туляков приглашают познакомиться поближе с незаметными соседями по квартире

Туляков приглашают познакомиться поближе с незаметными соседями по квартире

Согласно исследованиям, почти 93% своего времени человек проводит в закрытых помещениях и в транспорте, где бок о бок с человеком существуют и другие виды живых существ. Их почти 200 тысяч! Многие из этих «соседей» микроскопически малы, кого-то отлично видно, а кого-то видеть не хотелось бы совсем.

В своем доме человек никогда не бывает один. Десятки и сотни видов позвоночных и членистоногих, еще больше грибов и растений, бактерий и вирусов сосуществуют рядом. Кто они?

На выставке «Под крышей дома твоего» можно познакомиться с самыми замечательными из них и узнать, кто хрустит вашей овсянкой, кто поет за печкой, кто живет в платяном шкафу, плетет сети под ванной, а также с кем стоит дружить, а с кем лучше расставаться без сожаления.

Выставка продлится по 11 июня.

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