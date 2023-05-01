На праздничные дни изменился график работы отделений МРЭО в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 мая будут работать: отделение №7 с 9:00 - 18:00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8(48746) 5-39-15 и отделение №12 с 9:00 - 18:00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А), тел. 8 (48751) 6-08-69.

3 и 4 мая: отделение №1 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8(4872) 32-44-17, 32-44-14, 32-44-09; №6 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05; №7, №8 (Тульская область, город Ефремов, Тульское шоссе, д.139, тел. 8(48741) 6-17-54; №9 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8(48741) 6-09-26; №10 с 9:00 – 13:00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70; №11 с 9:00 – 13:00 (Тульская обл., г. Суворов, Строителей, д.2), тел. 8(48763) 2-60-03 и №12 с 9:00 – 13:00.

5 и 6 мая: №1, №6, №8, №9, №10 и №11 с 9:00 – 16:45.

7 и 8 мая: №7 и №12 с 9:00 - 18:00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А), тел. 8 (48751) 6-08-69.

С 10 мая все отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области будут осуществлять обслуживание населения в штатном режиме.