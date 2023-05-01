1 мая открылся весенне-летний сезон в тульских парках Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в течении всего дня организованы концерты, игры, эстафеты, выставки-ярмарки, выступление духового оркестра, семейные игры и эстафеты с БИГ-зонами и многое другое. На фонтанной площади пройдут мастер-классы «Песочные картины», «Восковые ручки», анимационная фотозона.

Также в Центральном парке им. П.П. Белоусова открывается аллея детских аттракционов. Карусели и горки будут работать с 10 до 21 часов без перерывов и выходных при благоприятной погоде.