Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2023 8:00

1 мая открылся весенне-летний сезон в тульских парках

В этот день посетителей ждет праздничная программа
Игорь КОПЫТОВ
1 мая открылся весенне-летний сезон в тульских парках

1 мая открылся весенне-летний сезон в тульских парках

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в течении всего дня организованы концерты, игры, эстафеты, выставки-ярмарки, выступление духового оркестра, семейные игры и эстафеты с БИГ-зонами и многое другое. На фонтанной площади пройдут мастер-классы «Песочные картины», «Восковые ручки», анимационная фотозона.

Также в Центральном парке им. П.П. Белоусова открывается аллея детских аттракционов. Карусели и горки будут работать с 10 до 21 часов без перерывов и выходных при благоприятной погоде.