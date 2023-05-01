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НовостиОбщество1 мая 2023 7:00

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Праздником Весны и Труда

Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Игорь КОПЫТОВ
Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Праздником Весны и Труда

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Праздником Весны и Труда

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Этот день объединяет всех, кто привык трудиться на совесть, ответственно, добросовестно работать на благо родного края.

На протяжении многих веков тульская земля славится как родина талантливых, работящих людей, настоящих мастеров своего дела.

Сегодняшнее поколение туляков достойно продолжает традиции предков. Мы гордимся нашими династиями инженеров, врачей, педагогов, специалистов самого разного профиля.

Уверен, что вместе мы и дальше будем развивать Тульскую область и всю Россию.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!