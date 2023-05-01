В День весны и труда туляков ждет прохладная погода и облачное небо Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Первомай синоптики обещают облачную погоду без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы — 743-745 мм рт. ст. при влажности до 54%. Ветер стабильно северо-западный со скоростью до 5,9 метров в секунду.

Ближе к ночи небо совсем разгуляется, давление и влажность постепенно повысятся, а ветер утихнет практически до штиля. Температура воздуха опустится до +3 градусов. При этом в низинах возможны заморозки.