Полиция Тульской области напоминает о запрете использования квадрокоптеров Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На территории Тульской области сотрудники полиции регулярно проводят оперативные мероприятия по выявлению фактов нарушения использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории региона.

Напомни, 2 ноября 2022 года губернатор Тульской области подписал указ № 117 «О реализации указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».

Так, за нарушение данного запрета в соответствии с ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 30 тысяч рублей.