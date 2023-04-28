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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:40

На майских праздниках все тульские парковки будут бесплатными

Об этом сообщает городской ситуационный центр
Михаил КОРЕНЮГИН
На майских праздниках все тульские парковки будут бесплатными

На майских праздниках все тульские парковки будут бесплатными

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На майских праздниках платные парковочные пространства в Туле будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Так, изменение будет действовать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Общее количество мест в городе, где можно оставить автомобиль, составляет 4184.

Напомним, с 1 по 12 мая вдоль площади Ленина на участке дороги от улицы Советской до улицы Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта.