На майских праздниках все тульские парковки будут бесплатными Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На майских праздниках платные парковочные пространства в Туле будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Так, изменение будет действовать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Общее количество мест в городе, где можно оставить автомобиль, составляет 4184.

Напомним, с 1 по 12 мая вдоль площади Ленина на участке дороги от улицы Советской до улицы Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта.