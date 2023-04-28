1 мая тульский «Арсенал» на выезде сыграет с владикавказской «Аланией» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В понедельник, 1 мая в рамках 29-го тура Первой лиги тульский «Арсенал» сыграет с владикавказской «Аланией» на выезде. За все время команды встречались между собой 10 раз. 6 побед на счету «Рубина», 2 — у «Арсенала» и 2 раза матч завершился вничью.

В данный момент туляки идут на 8 месте в таблице, имея 37 очков после 28 матчей, а владикавказцы на 3 месте с 48 очками.

Матч начнется в 14:30.

Напомним, 22 апреля тульский «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» на домашнем поле. На 47-й минуте наша команда пропустила единственный гол в матче, который забил нападающий соперников.