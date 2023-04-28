В Туле из грузинского ресторана изъяли 38 килограмм пищевой продукции из-за кишечной инфекции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле один из посетителей кафе «Душа грузинской кухни», расположенного на проспекте Ленина в Туле, заразился кишечной инфекцией. Об этом сообщает региональное Управлением Роспотребнадзора.

Так, при проведении санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения обязательных требований для организаций общественного питания. В общей сложности с реализации снято 38,1 кг пищевой продукции без маркировки. При этом исследованные пробы готовых блюд соответствовали требованиям безопасности.

На данный момент в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Ему вручили предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.