В Туле задержали подозреваемого в краже смартфона у местной жительницы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратилась 45-летняя женщина. Она находилась в торговом зале одного из магазинов и забыла свой телефон на стеллаже с продуктами, а когда вернулась, его уже уже не было.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 36-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное было обнаружено и изъято.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.