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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 13:13

В Туле задержали подозреваемого в краже смартфона у местной жительницы

Преступник признался в содеянном
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле задержали подозреваемого в краже смартфона у местной жительницы

В Туле задержали подозреваемого в краже смартфона у местной жительницы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратилась 45-летняя женщина. Она находилась в торговом зале одного из магазинов и забыла свой телефон на стеллаже с продуктами, а когда вернулась, его уже уже не было.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 36-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное было обнаружено и изъято.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.