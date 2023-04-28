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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:49

С 1 по 12 мая вдоль площади Ленина в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта

Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку
Михаил КОРЕНЮГИН
С 1 по 12 мая вдоль площади Ленина в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта

С 1 по 12 мая вдоль площади Ленина в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле вдоль площади Ленина временно ограничат стоянку и остановку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, изменение будет действовать на период проведения торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 1 по 12 мая на участке дороги от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.