С 1 по 12 мая вдоль площади Ленина в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле вдоль площади Ленина временно ограничат стоянку и остановку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, изменение будет действовать на период проведения торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 1 по 12 мая на участке дороги от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.