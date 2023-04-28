«Ростелеком» обеспечил видеоконтролем еще три городских сквера в Туле

«Ростелеком» установил еще 19 камер видеонаблюдения в скверах Тулы: девять — у памятника защитникам неба Отечества, шесть — на Комсомольской площади в Обидимо и четыре — в сквере Зареченского микрорайона на ул. Дегтярёва. Специалисты провайдера организовали передачу видео по каналам VPN в централизованную систему «Безопасный город». Это стало продолжением масштабной работы по оснащению городских пространств цифровыми видеосервисами — всего с начала года в скверах областного центра установлено 59 видеокамер.

Ирина Телышева, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Цифровое развитие городской инфраструктуры значительно повышает уровень общественной безопасности и обеспечения правопорядка в местах массового пребывания людей. Совместно с правительством Тульской области мы продолжаем внедрение умных сервисов, в частности системы видеонаблюдения: регулярно увеличиваем количество устройств, интегрируем их в существующие системы».

Сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива на облачной платформе. Услуга может быть внедрена на неограниченном количестве объектов без дополнительных затрат на сетевую инфраструктуру. Функция видеоаналитики позволяет распознавать объекты и анализировать видео: определять пол и возраст людей, вести подсчет уникальных посетителей, считывать номера машин, фиксировать оставленные предметы. Система сигнализирует о нештатных ситуациях, осуществляет интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания, имеет возможность локального хранения видеоархива.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории. Всю необходимую информацию о сервисе можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8 800 200-30-00.