Прокуратура обязала администрацию Алексина убрать несанкционированное скопление мусора на трех улицах города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Алексина осенью 2022 года провела проверку исполнения законодательства, определяющего правовые основы обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что администрация города не установила ограждение и не оборудовала твердым покрытием с уклоном контейнерные площадки в районе многоквартирных домов №28 по улице Энгельса, №30 по улице Арматурная и №2/16 по улице Солнечный проезд. Это привело к скоплению мусора на территории площадок и проникновению вредных веществ в почву.

Так, по иску прокуратуры суд обязал администрацию оборудовать контейнерные площадки по указанным адресам ограждениями и асфальтовым покрытием до 31 декабря 2023 года.