За прошедшие сутки 15 жителей Тульской области попались на уловки мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Восемь человек, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 4 миллиона 974 тысяч 850 рублей.

Также 47-летний мужчина из Тулы под предлогом дохода от инвестиционной в электронную биржевую деятельность перевел злоумышленникам 2 миллионов 680 тысяч рублей.

Еще четверо граждан хотели приобрести товары различного наименования в интернете, но наткнулись на сайты, принадлежащие мошенникам. В результате недобросовестные продавцы получили в общей сумме 65 тысяч 117 рублей.

Двое жителей региона стали жертвами обмана в социальных сетях. Они перевели мошенникам, взломавшим страницы знакомых заявителей, в общей суме 27 тысяч 544 рубля.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.