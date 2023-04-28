Житель Плавского района проник в квартиру знакомой и убил пожилую женщину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Плавском районе, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Установлено, что вечером 7 февраля 2023 года 62-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и проник в квартиру знакомой против её воли. Там на почве личной неприязни он поссорился с хозяйкой квартиры и ее 66-летней гостьей, которой нанес удар ножом в грудную клетку справа. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в межрайонный суд для рассмотрения по существу.