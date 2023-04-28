В Туле задержали мужчину, задушившего 20 лет назад девушку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле правоохранители задержали одного из двух подозреваемых в убийстве 18-летней девушки в 2003 году. Второго - в Москве. Задержанным 57 и 44 года, оба — ранее судимы.

Тело 18-летней девушки со следами удушения нашли в июле 2003 года на территории детского сада на 2-й Владимирской улице в столице.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об убийстве совершенном группой лиц по предварительному сговору.