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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:43

В Туле задержали мужчину, задушившего 20 лет назад девушку

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник
Игорь КОПЫТОВ
В Туле задержали мужчину, задушившего 20 лет назад девушку

В Туле задержали мужчину, задушившего 20 лет назад девушку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле правоохранители задержали одного из двух подозреваемых в убийстве 18-летней девушки в 2003 году. Второго - в Москве. Задержанным 57 и 44 года, оба — ранее судимы.

Тело 18-летней девушки со следами удушения нашли в июле 2003 года на территории детского сада на 2-й Владимирской улице в столице.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об убийстве совершенном группой лиц по предварительному сговору.