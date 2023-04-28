В Тульской области региональный маткапитал разрешили вложить в улучшение жилья Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Средства регионального материнского капитала теперь можно будет потратить на проведение ремонта, газификацию, электрификацию и водоснабжение в жилых домах, расположенных на территории Тульской области.

Согласно внесенным поправкам, данными средствами может воспользоваться не только человек, который имеет справку на право распоряжения капиталом, но его супруг или супруга, если это помещение или жилой дом были приобретены в браке.

К сведению, сумма областного маткапитала составляет 150 тысяч рублей. Ранее до 50 тысяч из него разрешили тратить на покупку компьютеров, ноутбуков, планшетов, необходимых в том числе для дистанционного обучения детей. Областной материнский капитал также может быть направлен на улучшение жилищных условий, компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения ребенка.