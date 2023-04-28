Гурам Аджоев пообещал игрокам тульского «Арсенала» погасить долги по зарплате Фото: материалы пресс-служб

По словам известного спортивного журналиста Сергея Ильева, Гурам Аджоев сказал, что губернатор не бросит команду, что с ними рассчитаются по долгам, и попросил их потерпеть. Отдельно Аджоев побеседовал с наставником туляков Александром Сторожуком.

На данный момент задолженность по зарплате в «Арсенале» достигает более 2,5 месяцев. Информация о проблемах с финансами в команде начала появляться еще в начале года.

1 мая «Арсенал» на выезде встретится с «Аланией».