В Тульской области пока не будут продевать время продажи алкоголя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области все-таки рассмотрели законопроект о расширении ограничительных рамок по продаже алкоголя. Первый раз его пытались внести в повестку заседания областной Думы еще в начале апреля, но потом сняли. Накануне, после рассмотрения вопроса профильным комитетом по экономической политике и финансам, его все-таки вынесли на заседание регионального парламента.

Однако по итогам голосования Тульская областная Дума не поддержала изменение времени продажи алкоголя в регионе. Алкоголь будет по-прежнему продаваться с 14:00 до 22:00 по будням и с 12:00 до 22:00 по выходным и праздникам.