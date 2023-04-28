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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 6:45

В Туле на улице Кирова водитель, проехавший на красный, сбил ребенка на велосипеде

При этом, по некоторым данным, водитель пытался скрыться с места ДТП
Игорь КОПЫТОВ
В Туле на улице Кирова водитель, проехавший на красный, сбил ребенка на велосипеде

В Туле на улице Кирова водитель, проехавший на красный, сбил ребенка на велосипеде

Фото: соцсети

27 апреля в 17:15 на улице Кирова в Туле 33-летний водитель Kia Ceed сбил 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД.

Подросток пересекал пешеходный переход на велосипеде на разрешающий сигнал светофора. Он получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи на месте его отпустили.

В Сети появились сообщения очевидцев, утверждающих, что водитель пытался скрыться с места происшествия, однако был заблокирован неподалеку другими автомобилистами. Однако по информации пресс-службы УГИБДД, водитель просто проехал несколько десятков метров и остановился.