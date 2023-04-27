Церемонией обливания из брандспойта проводили на заслуженный отдых туляка из МЧС с 28-летним стажем Фото: материалы пресс-служб

Старшего помощника службы пожаротушения из Тулы Алексея Лукьянова с почестями проводили на заслуженный отдых. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Алексей Валерьевич пришел на службу в 1995 году. За честную и достойную службу спасатель неоднократно был удостоен наград и медалей, таких как: медаль «За отвагу на пожаре», «За отличие в службе 1 степени» и многих других.

Проводить подполковника на пенсию пришли коллеги-спасатели. По традиции, тех, кто уходит на заслуженную пенсию, обливают водой из пожарных стволов под бурные аплодисменты.

Также начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тульской области в торжественной обстановке поздравил Алексея Лукьянова с окончанием службы, а коллеги вручили ему ценные подарки, чтобы оставить память о родном подразделении.