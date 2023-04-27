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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 14:13

В попутном столкновении в Кимовском районе пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai

ДТП произошло на 117-ом километре автодороги «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая»
Михаил КОРЕНЮГИН
В попутном столкновении в Кимовском районе пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai

В попутном столкновении в Кимовском районе пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai

Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе Тульской области на 117-ом километре автодороги «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» утром 26 апреля произошло ДТП. Там примерно в 9:52 столкнулись Hyundai Getz GLS и Isuzu. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 40-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, совершила попутное столкновение с автомобилем Isuzu, за рулем которого находился 46-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai — 10-летняя девочка и 5-летний мальчик. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.