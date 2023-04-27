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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 13:49

Жительница Тулы похитила из гипермаркета шесть банок кофе

Преступницу задержали сотрудники правоохранительных органов
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Тулы похитила из гипермаркета шесть банок кофе

Жительница Тулы похитила из гипермаркета шесть банок кофе

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился начальник службы безопасности гипермаркета, расположенного в селе Осиновая Гора. Из торгового помещения похитил шесть банок кофе.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ей оказалась ранее судимая 25-летняя тулячка. Женщину доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства.

В данный момент проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленница полностью призналась в содеянном.