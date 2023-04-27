Жительница Тулы похитила из гипермаркета шесть банок кофе Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился начальник службы безопасности гипермаркета, расположенного в селе Осиновая Гора. Из торгового помещения похитил шесть банок кофе.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ей оказалась ранее судимая 25-летняя тулячка. Женщину доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства.

В данный момент проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленница полностью призналась в содеянном.