Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2023 13:25

В ДТП на улице Кирова в Туле пострадала 13-летняя девочка

В момент происшествия она была пристегнута ремнем безопасности
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Кирова в Туле пострадала 13-летняя девочка

В ДТП на улице Кирова в Туле пострадала 13-летняя девочка

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Кирова ночью 26 апреля произошло ДТП. Там примерно в 00:20 столкнулись «Форд Фокус», «Лада Ларгус» и «Киа Сид». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 23-летний молодой человек, управляя автомобилем «Форд», на регулируемом перекрестке совершил наезд на два стоящих на проезжей части дороги автомобиля – «Лада» и «Киа», за рулем которых находились 40-летний и 30-летний мужчины, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка-пассажирка автомобиля «Форд». Ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.