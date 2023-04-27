В ДТП на улице Кирова в Туле пострадала 13-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Кирова ночью 26 апреля произошло ДТП. Там примерно в 00:20 столкнулись «Форд Фокус», «Лада Ларгус» и «Киа Сид». Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 23-летний молодой человек, управляя автомобилем «Форд», на регулируемом перекрестке совершил наезд на два стоящих на проезжей части дороги автомобиля – «Лада» и «Киа», за рулем которых находились 40-летний и 30-летний мужчины, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка-пассажирка автомобиля «Форд». Ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.