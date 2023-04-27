За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пять человек в возрасте от 30 до 79 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 1 миллион 422 тысячи 400 рублей.

Также 44-летний мужчина из Тулы под предлогом получения дополнительного заработка перевел злоумышленникам 142 тысячи 800 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.