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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 13:01

За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем 1,5 миллиона рублей

Всего было обмануто шесть человек
Михаил КОРЕНЮГИН
За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем 1,5 миллиона рублей

За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем 1,5 миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пять человек в возрасте от 30 до 79 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 1 миллион 422 тысячи 400 рублей.

Также 44-летний мужчина из Тулы под предлогом получения дополнительного заработка перевел злоумышленникам 142 тысячи 800 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.