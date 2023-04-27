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НовостиСпорт27 апреля 2023 12:37

Тулячка Маргарита Новикова победила на первенстве ЦФО по самбо

Подготовил чемпионку тренер Павел Проничев
Михаил КОРЕНЮГИН
Тулячка Маргарита Новикова победила на первенстве ЦФО по самбо

Тулячка Маргарита Новикова победила на первенстве ЦФО по самбо

Фото: материалы пресс-служб

В городе Можайске Московской области проходит первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, в котором принимают участие более 17 регионов округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, воспитанница спортивной школы «Металлург» Маргарита Новикова стала победительницей соревнований в весовой категории 43 килограмма.

Также она получила право представлять Тульскую область на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдёт в городе Кстово, Нижегородской области.