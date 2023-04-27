Тулячка Маргарита Новикова победила на первенстве ЦФО по самбо Фото: материалы пресс-служб

В городе Можайске Московской области проходит первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, в котором принимают участие более 17 регионов округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, воспитанница спортивной школы «Металлург» Маргарита Новикова стала победительницей соревнований в весовой категории 43 килограмма.

Также она получила право представлять Тульскую область на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдёт в городе Кстово, Нижегородской области.