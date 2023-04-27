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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:13

С 1 мая в Туле начнут работать фонтаны

В летний период на каждом из комплексов ежемесячно будут проводить мойку и обеззараживание воды
Михаил КОРЕНЮГИН
С 1 мая в Туле начнут работать фонтаны

С 1 мая в Туле начнут работать фонтаны

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле проводится расконсервация фонтанных комплексов после зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В данный момент во всех комплексах сняты укрывающие щиты, в чашах убран мусор, пробиты дренажные системы для лучшего слива. В последних числах апреля будут проверять пусконаладочные работы.

Всего к сезону в областной столице готовят шесть фонтанов:

- у монумента «Тулякам – Героям Советского Союза»;

- в сквере им. Л. Толстого;

- в сквере у Драмтеатра;

- на Крестовоздвиженской площади;

- в Октябрьском сквере;

- у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Они начнут работать с 1 мая в будние дни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 11:00 до 22:00.