В Туле суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о передаче данных умерших Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший сотрудник полиции, главный врач городской больницы и четыре сотрудника ритуальных услуг в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в крупном размере), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Установлено, что с марта 2020 года по февраль 2022 года участковый уполномоченный полиции получил взятки в общем размере 123,5 тысячи рублей от сотрудников ритуальных агентств в Тулы. Также главный врач одной из городских больниц города получила взятку в размере 518 тысяч рублей от руководителя данного агентства. За полученный деньги, они передавали информацию о фактах смерти граждан и персональные данных их родственников с целью дальнейшего заключения договоров оказания ритуальных услуг.

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режим, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 4 года, с лишением специального звания капитан полиции.

Бывший главный врач больницы приговорена к наказанию в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей, лишением права заниматься врачебной деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, сроком на 5 лет.

Сотрудники ритуальных агентств заплатят штрафы в размере от 600 до 700 тысяч рублей.