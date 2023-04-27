В Туле житель Владимирской области предстанет перед судом за хищение денежных средств у пенсионеров Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Владимирской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что с декабря 2022 года по 13 января 2022 года 27-летний злоумышленник вступил в преступный сговор с неустановленным лицами, которые звонили на телефон пожилым гражданам и сообщали, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал обвиняемый и забирал деньги. В общей сумме было похищено 320 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в тульский суд для рассмотрения по существу.