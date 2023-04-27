С 29 апреля по 1 мая в Туле на улице Кутузова ограничат движения всех видов транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Кутузова временно будет ограничено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в период с 08:00 29 апреля до 20:00 1 мая в связи с проведением ремонтных работ по замене магистральных тепловых путей ограничение будет действовать на участке от улицы Гастелло до улицы Волкова.

Также на период производства работ движение автобусов маршрутов №№ 5Л, 12/15, 28, 40 и 138 будет осуществляться по измененной схеме:

- 5Л - Областной роддом - 2-й проезд Гастелло - ул. Юлиуса Фучика – 1-й проезд Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Гастелло - ул. Металлургов - Театральный переулок - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - - ул. Вильямса – 1-й проезд Марины Расковой - ул. Юлиуса Фучика – 2-й проезд Гастелло - Областной роддом;

- 12/15 - д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Волкова – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова -ул.Кирова – ул. Ложевая –ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Одоевское шоссе - ул. Болотова – ул. Кабакова- ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе- ул. Парковая – ул. Петровская;

- 28 - ул. Дронова – 3-й Горьковский пр-д – ул. Гагарина - ул. Комсомольская - ул. Лесная (обр.)- ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая)- ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Гастелло - ул. Металлургов- ул. Столетова (Театральный пер.) - ул.Доктора Гумилевской;

- 40 - ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Гастелло – ул. Металлургов – ул. Волкова – ул. Кутузова - ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе;

- 138 - ст. Металлург - ул. Кутузова – Епифанское шоссе – ул. Павлика Морозова - ул. Газовая - ул. Кутузова – ул. Волкова – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова -ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Хворостухина - ул. Щегловская Засека - д. Высокое.