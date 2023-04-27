Жительница Тульской области предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Щекино, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что 29 марта 2023 года 48-летняя злоумышленница с своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Она не захотела выполнять требования оперуполномоченного, прибывшего по адресу на вызов о нарушении общественного порядка, проследовать в больницу для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате обвиняемая нанесла сотруднику правоохранительных органов удар кулаков в лицо, причинив телесное повреждение в виде кровоподтека нижнего века левого глаза.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.