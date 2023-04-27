В Туле на улице Рязанской автомобиль Mazda сбил 66-летнюю женщину

В Туле на улице Рязанской автомобиль Mazda сбил 48-летнюю женщину Фото: соцсети

В Туле на улице Рязанской утром 27 апреля произошло ДТП. Там примерно в 10:15 автомобиль Mazda сбил пешехода. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации областной Госавтоинспекции, 48-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda СХ5, на регулируемом перекрёстке при повороте налево сбила 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пожилую женщину госпитализировали в больницу с различными травмами.