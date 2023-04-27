Дорогу по улице Советской в городе Щекино отремонтировали после вмешательства прокуратуры Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура города Щекино на основании публикации в социальных сетях провела проверку, установив, что состояние дороги по ул. Советской от пересечения с ул. Пионерской до пересечения с ул. Колоскова по направлению движения в г. Тулу находилось в крайне плачевном стоянии - выбоины, проломы.

После вынесения представления ведомством главе администрации, указанный участок дорожного полотна был отремонтирован. А должностное лицо администрации привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ и оштрафовано в размере 20 тысяч рублей.