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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:17

Уголовное дело 15-летней давности об убийстве иностранца в Туле направлено в суд

Преступления произошло в сентябре 2007 года на проспекте Ленина
Михаил КОРЕНЮГИН
Уголовное дело 15-летней давности об убийстве иностранца в Туле направлено в суд

Уголовное дело 15-летней давности об убийстве иностранца в Туле направлено в суд

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающих в Туле, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В сентябре 2007 года на проспекте Ленина в Туле двое туляков на фоне личной неприязни и в результате словесного конфликта избили 38-летнего иностранца, а затем нанесли ему колото-резанные ранения. Мужчина скончался чуть позже в больнице от полученных повреждений.

В тот год был проведен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, но, несмотря на это, злоумышленник смогли избежать наказания.

В ходе системной и кропотливой работы следователей и криминалистов СК, а также сотрудников уголовного розыска УМВД в декабре 2022 года были задержаны двое мужчин, обвиняемых в совершении убийства иностранного гражданина в 2007 году.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.