Ремонт памятника Карлу Марксу в центре Тулы обойдется в полутора с лишним миллионов рублей Фото: Игорь КОПЫТОВ

Ремонт объекта культурного наследия регионального значения в целях сохранения в эксплуатационном состоянии, который расположен в Кремлевском сквере, максимально оценен в 1 625 009 рублей.

Согласно контракту, подрядчик обязан выполнить работы в течение 60 дней с момента заключения договора. Гарантийный срок должен составить не менее 5 лет.

Впервые бюст Марксу в Туле был был установлен в 1921 году, но до Кремлевского сквера он добрался далеко не сразу. По некоторым данным, сейчас он установлен по постаменте, который ранее венчал бюст императора Александра II.