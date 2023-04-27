В Тульской области обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны
Фото: материалы пресс-служб
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 26 апреля в Новомосковске сотрудники группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредили гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
Также в поселке Новоспасское Киреевского района Тульской области был ликвидирован артиллерийский снаряд калибром 122 мм.
В связи с этим жителям Тулы и области напоминают о правилах безопасности при обнаружении взрывных устройств:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.