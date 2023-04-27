Первым заместителем главы администрации города Тулы назначен Дмитрий Ярцев Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 27 апреля ранее возглавлявший управление по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев назначен первым заместителем главы администрации Тулы. Теперь он будет курировать деятельность двух управлений - по транспорту и дорожному хозяйству и градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

Также в связи с кадровой рокировкой на должности заместителей главы администрации Тулы переведены Николай Вишнев и Инесса Фельдман. Начальником управления по организации закупок и контролю за ценообразованием назначена Юлия Просветова, ранее работавшая замом.

Новым заместителем главы администрации города Тулы назначена Елена Бирживая, которая будет курировать деятельность финуправления, отдела учета и отчетности, управления по организации закупок и контролю за ценообразованием, управления экономического развития и управления по благоустройству. Ранее она занимала должность начальника управления по организации закупок и контролю за ценообразованием.