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НовостиОбщество27 апреля 2023 7:33

Первым заместителем главы администрации города Тулы назначен Дмитрий Ярцев

В администрации города произошли кадровые изменения
Игорь КОПЫТОВ
Первым заместителем главы администрации города Тулы назначен Дмитрий Ярцев

Первым заместителем главы администрации города Тулы назначен Дмитрий Ярцев

Фото: Игорь КОПЫТОВ

С 27 апреля ранее возглавлявший управление по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев назначен первым заместителем главы администрации Тулы. Теперь он будет курировать деятельность двух управлений - по транспорту и дорожному хозяйству и градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

Также в связи с кадровой рокировкой на должности заместителей главы администрации Тулы переведены Николай Вишнев и Инесса Фельдман. Начальником управления по организации закупок и контролю за ценообразованием назначена Юлия Просветова, ранее работавшая замом.

Новым заместителем главы администрации города Тулы назначена Елена Бирживая, которая будет курировать деятельность финуправления, отдела учета и отчетности, управления по организации закупок и контролю за ценообразованием, управления экономического развития и управления по благоустройству. Ранее она занимала должность начальника управления по организации закупок и контролю за ценообразованием.