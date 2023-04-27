Во время пожара в Киреевском районе Тульской области погиб 65-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

27 апреля в 03:36 в многоквартирном жилом доме поселке Бородинский Киреевского района Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 10 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 10 минут и эвакуировать 42 человека, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 65-летнего мужчины.

В результате происшествия квартира выгорела полностью. В данный момент устанавливается причина возгорания.