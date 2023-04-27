Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 6:55

Готовность нового моста через Упу в Туле составляет 15%

Движение по нему планируют запустить в 2024 году
Игорь КОПЫТОВ
Готовность нового моста через Упу в Туле составляет 15%

Готовность нового моста через Упу в Туле составляет 15%

Фото: материалы пресс-служб

Стоимость моста нового моста, который должен связать Зареченский и Центральный округа, оценивается в сумму порядка 3,5 млрд рублей. На нем планируется запустить эстакадное движение.

На сегодня полным ходом идет вынос коммуникаций, он почти завершен. В ближайшее время подрядчик приступит к сходам кольцевой развязки на ул. Мосина и Павшинском мосту. Следующий этап работ – эстакадная часть над коммуникациями. Все сваи практически уже заделаны. И только потом – возведение самого моста.

Кстати, практически весь мост будет построен из материалов, произведенных в Тульской области.