Готовность нового моста через Упу в Туле составляет 15% Фото: материалы пресс-служб

Стоимость моста нового моста, который должен связать Зареченский и Центральный округа, оценивается в сумму порядка 3,5 млрд рублей. На нем планируется запустить эстакадное движение.

На сегодня полным ходом идет вынос коммуникаций, он почти завершен. В ближайшее время подрядчик приступит к сходам кольцевой развязки на ул. Мосина и Павшинском мосту. Следующий этап работ – эстакадная часть над коммуникациями. Все сваи практически уже заделаны. И только потом – возведение самого моста.

Кстати, практически весь мост будет построен из материалов, произведенных в Тульской области.