В Тульской области осудили похитителя средств защиты растений на сумму свыше 40 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

37-летний житель деревни Иноземка Ефремовского района, выступая в качестве посредника весной 2020 года обманул агента ООО НПО «Химстар», с которым якобы от имени шести глав крестьянско-фермерских хозяйств заключил договоры поставки средств защиты растений, подделав подписи. На этом основании организация отгрузила злоумышленнику препараты на сумму 41,9 млн рублей. Весь товар фигурант уголовного дела присвоил, не произведя оплату.

Суд с учетом того, что мужчина уже ранее попадался на мошенничестве, приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.